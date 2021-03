Wetenschapsfinancier NWO raakte via e-mail besmet met ransomware

Dit is heel interessant want hoe weet je nou of je backup niet besmet was met sleepers?



En daar raken we kern van het probleem. Een backup is geen garantie.



Ik ben als programmeur in staat om heel wat dat te verstoppen in files.



En later dit te laten samen voegen op het moment dat het mij uitkomt.



En je komt er niet mee weg door te zeggen dan kunnen we niets vertrouwen.



Want dat klopt dat is ook zo. Je moet het controleren ..vertrouwen wat is dat eigenlijk?