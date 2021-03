VNG haalt opkomstenuitslag.nl offline wegens lekken van uitslagen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vandaag de website opkomstenuitslag.nl offline gehaald wegens het lekken van uitslagen. In de broncode van de website waren het voorlopige opkomstpercentage en de voorlopige uitslagen per partij in vier steden te vinden, namelijk Den Haag, Eindhoven, Groningen en Nijmegen. Dat ontdekte een forumgebruiker van Tweakers.net.

De uitslagen mogen wettelijk pas vanaf vanavond 21:00 uur worden gepubliceerd. Dit moet voorkomen dat mensen door al uitgebrachte stemmen worden beïnvloed. In de json-bestanden van de website waren de uitslagen van in totaal 5942 stemmen te vinden. Uit voorzorg is de website direct uit de lucht gehaald. "We zijn nu aan het controleren wat er precies aan de hand is", zo laat een woordvoerder van de VNG tegenover de NOS weten. Die kon nog niet bevestigen dat het inderdaad om getelde stemmen ging.