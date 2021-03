Utrechts Archief deels offline als gevolg van ransomware-aanval

Het Utrechts Archief kampt als gevolg van een ransomware-aanval met een gedeeltelijke ict-verstoring en zag zich genoodzaakt om het online archief tijdelijk offline te halen. De herstel- en onderzoekswerkzaamheden naar de aanval zullen naar verwachting enkele weken in beslag nemen.

Het Utrechts Archief verzamelt en bewaart de bronnen van de Utrechtse geschiedenis om ze beschikbaar te stellen aan het publiek. Door het offline halen van het archief zijn scans van archiefstukken, het aanvragen van bouwtekeningen en Scanning on demand niet beschikbaar. De beeld- en filmcollectie, kranten en adresboeken, bibliotheekcatalogus en archiefbeschrijvingen zijn nog wel via de website in te zien.

Volgens het Utrechts Archief zijn erop dit moment geen aanwijzingen dat er als gevolg van de aanval gegevens verloren zijn gegaan. Ook is nog niet vastgesteld dat de aanvallers gegevens hebben gestolen. De aanval is wel gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast zal het Utrechts Archief aangifte bij de politie doen. Hoe de aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt. Er zal nog een onderzoek naar het incident worden ingesteld.