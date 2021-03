Vierhonderd Exchange-servers in België geïnfecteerd met malware

Ik snap best dat organisaties niet direct tijd of de mogelijkheid hebben om te patchen, maar dan zorg je in ieder geval ervoor dat de Exchange server niet publiek beschikbaar is en dat de email alleen via een workspace/vpn benaderbaar is op het moment dat Microsoft met de beveiligingsmelding kwam.



Organisaties die nog steeds de servers niet gepatched hebben en gewoon aan het internet hebben hangen,die hebben een struisvogel politiek of ze vinden het belangrijker om hun email te kunnen lezen op hun mobiel dan de risco's op malware/ransomware.