FBI: cybercrime veroorzaakte vorig jaar 4,2 miljard dollar schade

De financiële schade als gevolg van cybercrime is vorig jaar de 4,2 miljard dollar gepasseerd, zo stelt de FBI op basis van eigen cijfers. De Amerikaanse opsporingsdienst ontving vorig jaar bijna 792.000 klachten en meldingen van slachtoffers. In 2019 ging het nog om ruim 467.000 klachten en een schadebedrag van meer dan 3,5 miljard dollar (pdf).

Net als voorgaande jaren werd vorig jaar de grootste schade veroorzaakt door business e-mail compromise, waaronder ook ceo-fraude valt. Het gaat hierbij om een misdrijf waarbij oplichters slachtoffers zover weten te krijgen om grote bedragen naar de verkeerde rekening over te maken. De FBI ontving 19.300 klachten van slachtoffers die voor 1,8 miljard dollar waren gedupeerd. In 2019 ging het nog om bijna 24.000 klachten met een schadebedrag van 1,7 miljard dollar.

De meeste mensen die melding maakten werden slachtoffer van phishingaanvallen. De FBI ontving ruim 241.000 meldingen over phishing. De totale schade bedroeg 54 miljoen dollar. Veel minder dan bijvoorbeeld helpdeskfraude, waarbij slachtoffers die vorig jaar aangifte deden voor meer dan 146 miljoen dollar werden opgelicht.

De grootste schadepost voor slachtoffers van cybercrime, na business e-mail compromise, betreft relationele/datingfraude. Bij deze vorm van fraude worden slachtoffers benaderd door oplichters die zich voordoen als een kennis of familielid of iemand die een romantische relatie wil aangaan en uiteindelijk vraagt om geld over te maken. De totaal gerapporteerde schade, afkomstig van bijna 24.000 slachtoffers, bedroeg 600 miljoen dollar.

Vorig jaar was er veel aandacht voor ransomware-aanvallen. Het aantal slachtoffers dat melding maakte bij de FBI bedroeg zo'n 2500 met een schadebedrag van 29 miljoen dollar. De FBI merkt op dat in dit bedrag geen rekening is gehouden met zaken als misgelopen inkomsten en herstelkosten. De schade door ransomware nam vorig jaar sterk toe ten opzichte van 2019, toen er bij de Amerikaanse opsporingsdienst nog 2000 klachten binnenkwamen en de schade 8,9 miljoen dollar bedroeg.