OM beschuldigt man van het 14.000 keer plegen van computervredebreuk

Het Openbaar Ministerie heeft tegen tegen een 27-jarige man uit Arnhem een gevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 10.000 euro geëist wegens grootschalig misbruik van accounts van webwinkels. Volgens het OM staat vast dat de man grote hoeveelheden inloggegevens heeft gekocht om daarmee op de accounts van webwinkelklanten in te loggen en in hun naam bestellingen te plaatsen.

In totaal beschikte de man over de inloggegevens van bijna 3,8 miljoen verschillende accounts. De officier van justitie stelt dat de man met deze inloggegevens 14.000 keer computervredebreuk heeft gepleegd, door op de accounts van slachtoffers in te loggen. Daarbij zou de man gebruik hebben gemaakt van verschillende apps en plug-ins om bij bepaalde websites de geldigheid van de inloggegevens te controleren. Het OM laat weten dat de verdachte keurig bijhield welk account per keer gebruikt kon worden.

Verschillende mensen deden aangifte van misbruik van hun account. Van negen mensen is volgens de officier van justitie in elk geval vast komen te staan dat zij zijn gedupeerd. Het exacte aantal slachtoffers is niet bekend. Naast de slachtoffers zijn ook de webshops zelf gedupeerd, zo stelde de officier van justitie. Volgens haar is daarom een onvoorwaardelijke celstraf van 30 maanden en een geldboete van 10.000 euro op zijn plaats.