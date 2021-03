Facebook-app ondersteunt fysieke beveiligingssleutel voor smartphones

Gebruikers van de Facebook-app kunnen voortaan ook een fysieke beveiligingssleutel als tweede factor tijdens het inloggen gebruiken, zo heeft het socialmediabedrijf aangekondigd. Al sinds 2017 was het voor computergebruikers mogelijk om hun accounts met een beveiligingssleutel te beschermen. Het gaat in dat geval om een apart apparaatje dat bijvoorbeeld via usb, nfc of bluetooth met de computer verbinding maakt.

Wanneer een gebruiker tweefactorauthenticatie heeft ingeschakeld en gebruikmaakt van een fysieke beveiligingssleutel, zal Facebook tijdens het inloggen de aanwezigheid van de beveiligingssleutel controleren. Pas als de gebruiker zijn wachtwoord heeft ingevoerd en de sleutel aanwezig is zal hij worden ingelogd.

"Het gebruik van je beveiligingssleutel kun je vergelijken met het gebruiken van een sleutel om een deur open te maken", aldus Facebook. Het bedrijf stelt dat met name personen die risico op aanvallen lopen, zoals politici, journalisten en mensenrechtenactivisten, er verstandig aan doen om van een fysieke beveiligingssleutel gebruik te maken, maar dat iedereen met een dergelijk apparaatje zijn account beter kan beschermen.