Vijf miljoen rijbewijzen ondersteunen DigiD, maar nog niemand kan ermee inloggen

Sinds 2014 heeft de RDW zo'n vijf miljoen rijbewijzen uitgegeven die het mogelijk maken om op het niveau DigiD Hoog bij de overheid in te loggen, maar nog niemand kan er gebruik van maken. De juridische basis ontbreekt namelijk, zo laat demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Knops in een brief aan de Tweede Kamer weten.

DigiD kent vier betrouwbaarheidsniveaus, waarbij Digid Hoog het hoogste niveau is. Door op dit niveau in te loggen kan er toegang tot gevoelige gegevens worden verkregen, zoals medische informatie. Vooralsnog is het inloggen op dit niveau alleen mogelijk voor mensen die vanaf 4 januari dit jaar een identiteitskaart hebben ontvangen.

Gebruikers die over een smartphone met NFC-lezer beschikken kunnen via de DigiD-app de gegevens van de chip op hun identiteitskaart uitlezen. Daarnaast voert de gebruiker in de DigiD-app een persoonlijke pincode in die bij zijn identiteitskaart hoort. "DigiD controleert zo of het document van diegene is die wil inloggen en of het document geldig is", aldus Logius, de ict-dienstverlener van de overheid en verantwoordelijke partij voor DigiD.

Wie niet over een smartphone beschikt. of een smartphone zonder NFC-lezer heeft, kan de identiteitskaart ook uitlezen via een NFC-kaartlezer die met de computer is verbonden. Hiervoor moet de DigiD-applicatie worden geïnstalleerd die in de Mac App Store en Microsoft Store is te vinden.

Vooralsnog werkt DigiD Hoog zoals gezegd alleen met identiteitskaarten die sinds januari zijn uitgegeven. Er zijn echter ook vijf miljoen rijbewijzen in omloop die dankzij de aanwezige chip dit betrouwbaarheidsniveau ondersteunen. "Vanwege het ontbreken van een juridische basis, zolang de Wet digitale overheid nog niet in werking is getreden, kunnen deze rijbewijzen hiervoor echter niet gebruikt worden", laat Knops aan de Tweede Kamer weten.

Het wetsvoorstel voor de Wet digitale overheid werd vorig jaar op 18 februari aangenomen door de Tweede Kamer. Nu ligt het voor behandeling bij de Eerste Kamer. Wanneer die over wetsvoorstel zal stemmen is nog onbekend. Knops maakte eerder al duidelijk dat de overheid burgers op een hoger DigiD-niveau wil gaan laten inloggen.