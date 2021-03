Microsoft: 92 procent Exchange-servers gepatcht of beschermd

92 procent van de Exchange-servers is inmiddels gepatcht of beschermd tegen aanvallen die misbruik van vier recente kwetsbaarheden maken. Een verbetering van 43 procent ten opzichte van vorige week. Dat heeft Microsoft via Twitter bekendgemaakt. Microsoft rolde op 2 maart beveiligingsupdates uit om vier beveiligingslekken in Exchange 2013, 2016 en 2019 te verhelpen.

Via de kwetsbaarheden kunnen aanvallers kwetsbare Exchange-servers op afstand overnemen. Op 1 maart telde het techbedrijf bijna 400.000 Exchange-servers op internet. Volgens het techbedrijf waren er op 9 maart nog iets meer dan 100.000 kwetsbare Exchange-servers online. Dat was op 12 maart naar zo'n 82.000 gezakt. Inmiddels lopen nog zo'n 30.000 machines risico, zo blijkt uit de laatste cijfers die Microsoft heeft gedeeld.

Volgens de Amerikaanse overheid speelt de "Exchange On-Premises Mitigation Tool" een belangrijke rol bij het beschermen van Exchange-servers. De tool doet verschillende zaken en kan via één klik vanaf een Exchange-server worden gestart. Als eerste zal de mitigatietool het beveiligingslek in Exchange, waardoor aanvallers op afstand code op kwetsbare servers kunnen uitvoeren, mitigeren. Het gaat hier niet om een beveiligingsupdate, maar een configuratieaanpassing waardoor de op dit moment bekende aanvallen geen misbruik meer van de kwetsbaarheid kunnen maken.

Het Witte Huis liet vorige week weten dat de tool is ontwikkeld nadat het Microsoft had gevraagd om met een eenvoudige oplossing voor kleine bedrijven te komen. Volgens een woordvoerder van de National Security Council is de tool inmiddels 25.000 keer gedownload, zo meldt Bloomberg.