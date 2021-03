Serverfabrikant Stratus haalt monitoringssysteem offline na ransomware-aanval

Serverfabrikant Stratus Technologies is slachtoffer geworden van een ransomware-aanval en heeft als gevolg het systeem offline gehaald waarmee het de servers van klanten monitort. Ook het portaal dat wordt gebruikt voor de ondersteuning van klanten is uit de lucht. Dat heeft het bedrijf in een verklaring bekendgemaakt.

Stratus, dat in 1980 werd opgericht, produceert fouttolerante servers. Het bedrijf kreeg op 17 maart met een ransomware-aanval te maken. Na ontdekking van "verdachte activiteit" werd besloten verschillende systemen offline te halen en te isoleren. Uit voorzorg werd er ook voor gekozen om het Active Service Network (ASN) en de Stratus Service Portal uit te schakelen.

Het ASN laat Stratus via een beveiligde verbinding de servers van klanten op hardware- en softwareproblemen monitoren. Het bedrijf waarschuwt proactief voor problemen voordat ze impact op de klant hebben. Ook maakt de dienst het mogelijk om automatisch vervangende onderdelen te regelen. Nu het ASN offline is worden klanten die de dienst gebruiken opgeroepen om zelfmonitoring in te schakelen. Klanten die van de supportportaal gebruikmaken krijgen het advies om bij vragen de helpdesk te bellen. Verdere details over de aanval zelf zijn niet gegeven.