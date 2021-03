Technologiebedrijf Honeywell getroffen door malware-aanval

Technologiebedrijf Honeywell is onlangs getroffen door een malware-aanval wat gevolgen voor verschillende it-systemen had. De impact van de verstoring is niet bekendgemaakt, maar volgens Honeywell zal die geen wezenlijke gevolgen voor het bedrijf hebben.

"We hebben direct stappen genomen om het incident op te lossen, waaronder het samenwerken met Microsoft om de situatie te verhelpen", aldus Honeywell. Het bedrijf zegt de manier waarop de aanvallers binnenkwamen te hebben gevonden en alle ongeautoriseerde toegang te hebben ingetrokken. Specifieke details over de aanval zijn niet bekendgemaakt.

Honeywell heeft vooralsnog geen bewijs gevonden dat de aanvaller data van de primaire systemen, waarop klantgegevens staan, heeft gestolen. Mocht toch blijken dat er gegevens zijn buitgemaakt zal het bedrijf getroffen klanten waarschuwen. Het bedrijf meldt verder dat de systemen sinds ontdekking van het incident zijn beveiligd en de dienstverlening is hersteld. Honeywell is een Fortune 100-bedrijf en had vorig jaar een omzet van 32,6 miljard.