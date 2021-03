QNAP doet oproep: bescherm NAS-systeem tegen bruteforce-aanvallen

Fabrikant van NAS-systemen QNAP heeft gebruikers opgeroepen om hun systeem tegen bruteforce-aanvallen te beschermen. Het bedrijf zegt dat het steeds meer meldingen ontvangt over dergelijke aanvallen waarbij wordt geprobeerd om toegang tot NAS-systemen te krijgen.

"Wanneer een eenvoudig, zwak of voorspelbaar wachtwoord wordt gebruikt, zoals "password" of "12345", kunnen hackers eenvoudig toegang tot het apparaat krijgen waarbij de veiligheid, privacy en vertrouwelijkheid in het geding is", aldus de oproep van QNAP. Om dergelijke aanvallen te voorkomen wordt gebruikers aangeraden hun NAS-systeem niet direct toegankelijk vanaf het internet te maken.

Tevens moeten standaard poortnummers worden vermeden, is het nodig om een sterk wachtwoord voor gebruikersaccounts in te stellen en moet het beheerdersaccount worden uitgeschakeld. In de logbestanden van de NAS kan worden gekeken of er een bruteforce-aanval heeft plaatsgevonden.