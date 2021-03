Alliantie wil Androidtelefoons als rijbewijs en autosleutel inzetten

Door -Peter-: Door Anoniem: Ik heb al sinds 1 februari 2019 geen updates meer gehad en dan willen ze dat ik mijn telefoon voor van alles en nog wat gebruik... Dacht het niet.

Als jij zo'n oude telefoon hebt, heb jij geen Seure Element. ;-)



Peter Als jij zo'n oude telefoon hebt, heb jij geen Seure Element. ;-)Peter

Ja, maar het is wel een aandachtspunt. Telefoons (zeker de Android telefoons) worden maar een beperkte tijd van (security) updates voorzien. Banken, de overheid en allerhande andere instanties claimen altijd dat alles met een app moet want dat is zo veilig. Daar zou je in het kader hiervan toch wel kanttekeningen bij kunnen zetten. Is het zo veilig om dit te doen met telefoons die geen update meer krijgen (ook bij de telefoons met SE gaat dit op termijn gebeuren)? Is het zo veilig als je dat op een telefoon doet die nauwelijks beveiliging heeft behalve die in het OS (anti malware e.d.) en waarvan er toch steed apps opduiken die in de reguliere stores staan, maar toch malware blijken te bevatten?In mijn oordeel is dit dus niet veiliger. Ik gebruik mijn telefoon dan ook niet voor bankieren en allerhande andere "gevoelige" zaken.