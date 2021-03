Politie zoekt 460 medewerkers voor bestrijding cybercrime en digitalisering

De politie zoekt de komende vier jaar 460 fulltime it-experts voor de bestrijding van cybercrime en de digitalisering van de politieorganisatie. Hiermee is een extra investering van driehonderd miljoen euro gemoeid. "Voor de doorontwikkeling van cyberbestrijding en de digitalisering van de politieorganisatie is het aantrekken van hoog opgeleid personeel met specifieke digitale kennis en vaardigheden noodzakelijk", zo laat de politie vandaag via de eigen website weten.

Alleen een "flinke zak geld" is volgens de politie niet genoeg en zal het zelf alles uit de kast moeten halen om gewilde it-experts aan zich te binden. Daarbij wordt ook gewezen naar het tekort in Nederland aan hoogopgeleid it-personeel. "De concurrentie tussen bedrijven om deze knappe koppen aan te trekken is dan ook enorm. Riante salarissen en flinke bonussen zijn geen uitzonderingen in deze sector."

Theo van der Plas, programmadirecteur digitalisering, stelt dat de politie betekenisvol werk biedt en it-experts op vakinhoudelijk gebied veel meer mogen dan bij een regulier bedrijf. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inbreken op systemen of het in beslag nemen van grote hoeveelheden data. Als voorbeelden worden de recente operaties tegen versleutelde berichtendiensten Sky ECC en Encrochat genoemd. "Die bevoegdheden die echt alleen voor de politie zijn weggelegd, maken het werk spannend en uitdagend", aldus Van der Plas.

De programmadirecteur digitalisering stelt dat het de komende jaren steeds uitdagender wordt om voldoende it-personeel binnen te halen. "Het is daarom van groot belang dat we als veiligheidssector - politie, Defensie en AIVD e.a. - elkaar zo min mogelijk beconcurreren en juist meer gezamenlijk optrekken", zegt hij. "Zo zijn we nu aan het kijken of we een loopbaanpad kunnen ontwikkelen, waardoor it-personeel eenvoudiger van het ene naar het andere overheidsonderdeel kan switchen. Daardoor heb je niet direct meer mensen, maar hou je ze wel langer binnen, met een schat aan ervaring."