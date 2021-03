CompuCom lijdt miljoenenverlies door recente ransomware-aanval

Managed serviceprovider CompuCom heeft door een recente ransomware-aanval een miljoenenverlies geleden, zo laat het bedrijf in een update over het incident weten. Op 1 maart raakten systemen van CompuCom besmet met ransomware, wat gevolgen had voor de dienstverlening aan klanten.

Zo waren verschillende systemen waarmee diensten aan klanten worden aangeboden onbereikbaar. Het grootste deel van de dienstverlening kon op 17 maart worden hersteld. Eind maart zou de dienstverlening aan nagenoeg alle klanten hersteld moeten zijn. Volgens CompuCom is het door de aanval een bedrag van 5 miljoen tot 8 miljoen dollar misgelopen. Dit bedrag wordt veroorzaakt doordat het bepaalde diensten niet meer aan klanten kon leveren.

Daarnaast schat het bedrijf de herstelkosten van de aanval op zo'n 20 miljoen dollar. Het gaat dan zowel om het herstel van systemen en diensten en uitrollen van aanvullende beveiligingsmaatregelen. Een niet nader genoemd schadebedrag wordt door de verzekering gedekt. CompuCom, dat al sinds 1990 bestaat, werd in 2017 voor 1 miljard dollar door kantoorgigant Office Depot overgenomen. Het bedrijf telt achtduizend medewerkers.