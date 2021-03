FileZilla opnieuw onder vuur over adware in installatiebundel

Ftp-programma FileZilla is opnieuw onder vuur komen te liggen over het toevoegen van adware aan de installatiebundel. De standaardversie die via de website wordt aangeboden bevat volgens 24 van de 67 virusscanners op VirusTotal, de online virusscandienst van Google, adware of potentieel ongewenste programma's.

Onder de downloadknop van FileZilla staat wel de vermelding dat de installatiebundel aanvullende aanbiedingen kan bevatten. Daarnaast bevat de bestandsnaam de tekst "sponsored-setup" en wordt in het privacybeleid gewezen naar de aanwezigheid van "offer-enabled installers" in het installatieprogramma die advertenties tonen. Toch vallen deze berichten niet alle gebruikers op. Het is wel mogelijk om een niet-gesponsorde versie te downloaden, maar hiervoor moeten gebruikers een paar extra handelingen verrichten.

FileZilla is een zeer populair ftp-programma en in het verleden is het vaker bekritiseerd vanwege de aanwezigheid van adware. Vorige week waarschuwde nixCraft via Twitter ruim 215.000 volgers voor de adware in FileZilla, wat ook voor een uitgebreide discussie op Hacker News zorgde. Voor gebruikers die een alternatief zoeken wordt vaak het opensouceprogramma WinSCP genoemd.