Google aangeklaagd voor verkoop van gebruikersdata via real time bidding

Google is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het gegevens van gebruikers via real time bidding (RTB) aan adverteerders zou verkopen, ook al zegt het techbedrijf dit niet te doen. RTB is een technologie waarbij advertentieruimte op websites via een geautomatiseerde veiling wordt verkocht aan adverteerders. Elke keer dat iemand een website bezoekt en een gerichte advertentie te zien krijgt, worden gegevens over wat hij of zij leest of bekijkt naar bedrijven gestuurd. Dit worden ook "bid requests" genoemd.

Advertentiebedrijven versturen deze gegevens naar tal van bedrijven om zo adverteerders te laten bieden om advertenties aan bezoekers te tonen. Bedrijven kunnen zo gericht adverteren. De bid requests die dit mogelijk maken bevatten vaak allerlei persoonlijke informatie van internetgebruikers, zoals hetgeen dat de bezoeker leest of bekijkt, locatiegegevens, informatie over het gebruikte apparaat, uniek tracking-ID en ip-adres.

Volgens de klagers komt deze gevoelige gebruikersdata ook terecht bij adverteerders die de veiling niet winnen. Uit onderzoek dat de klagers lieten uitvoeren blijkt dat er 1,3 miljoen verschillende uitgevers zijn die aan het advertentiesysteem van Google deelnemen, zo meldt Vice Magazine. Elk van deze uitgevers is een potentiële ontvanger van de 'bidstream data' die persoonlijke informatie bevat. Informatie waarvan Google zegt dat het die niet deelt, zo staat in de aanklacht. Via de rechtszaak willen de klagers voor alle deelnemers aan de massaclaim een schadevergoeding.

Vorig jaar besloot Google, naar aanleiding van onderzoek door verschillende autoriteiten, de eigen advertentieveilingen aan te passen. De bid requests die Google naar adverteerders stuurt bevatten geen contentcategorieën meer, die duidelijk maken wat voor soort pagina of website iemand bezoekt.