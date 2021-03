Minister: verborgen cameratoezicht alleen in bijzondere gevallen toegestaan

Werkgevers die hun personeel door middel van verborgen cameratoezicht willen filmen mogen dit alleen in bepaalde gevallen en onder strenge voorwaarden doen, zo stelt demissionair minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De minister reageerde op Kamervragen over plannen van de regionale omroep L1 dat de directie inzage in alle e-mails en internetverkeer van werknemers en hun sociale media kon krijgen. Tevens zouden er verborgen camera's op de redactie kunnen worden geplaatst.

Aanleiding voor SP-Kamerlid Kwint om de minister om opheldering te vragen. Die stelt in een reactie dat heimelijk cameratoezicht in beginsel niet is toegestaan, omdat het een grote inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. "Slechts in bijzondere gevallen en onder strikte voorwaarden is verborgen cameratoezicht toegestaan", laat Slob weten. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevallen waarbij er een redelijk vermoeden van diefstal of fraude is. Daarnaast moeten er eerst andere maatregelen zijn genomen en moet de inzet tijdelijk zijn. Tevens zal de ondernemingsraad toestemming moeten geven.

Wat betreft het lezen van e-mails van medewerkers is ook dit onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Zo moet de werkgever een gerechtvaardigd belang hebben om zakelijke e-mails van medewerkers te lezen dat zwaarder weegt dan het privacybelang van de medewerker. Wederom moet er eerst naar minder vergaande maatregelen worden gekeken en is het nodig om medewerkers voorafgaand aan het lezen van zakelijke e-mails hierover te informeren. Ook over dit onderwerp heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht.

Volgens Slob gaf de berichtgeving aanleiding tot zorg en heeft de directeur vanwege alle commotie zijn plannen inmiddels ingetrokken. De Raad van Commissarissen van L1 heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam gevraagd een onderzoek uit te voeren, zodat er kan worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van wanbeleid.