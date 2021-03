Booking.com krijgt boete van 475.000 euro voor te laat melden datalek

Boekingsite Booking.com heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete van 475.000 euro gekregen voor het te laat melden van een datalek. Criminelen wisten de gegevens van ruim vierduizend klanten van het bedrijf te stelen. Dat deden ze via een telefonische phishingaanval op medewerkers van veertig hotels in de Verenigde Arabische Emiraten.

De criminelen wisten van deze medewerkers de inloggegevens te ontfutselen, waardoor ze op een systeem van Booking.com konden inloggen. In het systeem werden vervolgens de gegevens van ruim vierduizend mensen gestolen die via de boekingsite een hotelkamer hadden geboekt in het land. Het ging onder meer om hun namen, adressen en telefoonnummers en details over hun boeking.

Tevens kregen de criminelen toegang tot de creditcardgegevens van 283 personen. In 97 gevallen ging het ook om de beveiligingscode van de creditcard. Ook probeerden de criminelen creditcardgegevens van andere slachtoffers te stelen door zich per mail of telefoon voor te doen als medewerker van Booking.com.

De boekingsite werd op 13 januari 2019 over het datalek geïnformeerd, maar waarschuwde de Autoriteit Persoonsgegevens pas op 7 februari. Daarmee is Booking.com 22 dagen te laat, aangezien datalekken binnen 72 uur dienen te worden gemeld. Getroffen klanten werden op 4 februari 2019 ingelicht. Booking.com gaat niet in bezwaar of beroep tegen de boete van de Autoriteit Persoonsgegevens.