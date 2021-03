Beierse toezichthouder verbiedt gebruik van MailChimp door bedrijf

De Beierse privacytoezichthouder heeft een Duits bedrijf verboden om van nieuwsbriefsoftware MailChimp gebruik te maken. Volgens de Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht, dat na een klacht van een burger uitspraak deed, is het gebruik van de tool door de niet nader genoemde onderneming onrechtmatig.

Het bedrijf had MailChimp twee keer gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Er was echter niet uitgezocht of de standaard clausules voldoende waren om e-mailadressen van een Duitse klant naar een Amerikaans bedrijf te mogen versturen, zodat er aan de databeschermingseisen werd voldaan. Aangezien Amerikaanse inlichtingendiensten toegang tot de data van MailChimp kunnen krijgen waren er aanvullende maatregelen nodig, zo oordeelde de Beierse privacytoezichthouder.

Het doorgeven van het e-mailadres zou dan ook alleen rechtmatig zijn geweest als het bedrijf aanvullende maatregelen had genomen voor het doorgeven van persoonsgegevens naar de VS. Aangezien dat niet het geval was heeft het bedrijf onrechtmatig gehandeld en de AVG overtreden. Na te zijn ingelicht door de privacytoezichthouder besloot het bedrijf met het gebruik van MailChimp te stoppen. De Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht heeft geen boete opgelegd.