Minister kan toename van datalekmeldingen bij overheid niet verklaren

Het aantal datalekken dat de overheid vorig jaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens meldde nam met dertien procent toe ten opzichte van het jaar daarvoor, maar demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming kan de toename niet verklaren. Dat laat de minister weten op Kamervragen van de SP.

Vorige maand publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens een overzicht van de datalekmeldingen van 2020. In vergelijking met 2019 daalde het aantal meldingen vanuit de zorg met vier procent en vanuit de financiële sector zelfs met 34 procent. Bij de overheid was er sprake van een toename van dertien procent. Volgens de privacytoezichthouder komt de stijging bij de overheid vooral doordat er meer persoonsgegevens zijn afgegeven of verstuurd aan een verkeerde ontvanger.

"Net als in de afgelopen jaren worden de meeste datalekken veroorzaakt doordat persoonsgegevens naar een verkeerde ontvanger gaan. De stijging van het aantal meldingen vanuit de overheid komt hoofdzakelijk door dit type datalek", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. SP-Kamerlid Van Nispen vroeg minister Dekker om opheldering en wilde weten wat er concreet wordt gedaan om datalekken bij de overheid te voorkomen.

"De constatering heeft betrekking op de openbare sector als geheel, waardoor het moeilijk is om dit punt toe te schrijven aan een specifiek deel daarvan. Ook wordt uit de rapportage niet duidelijk wat de oorzaak is van (de stijging van) het verkeerd versturen van persoonsgegevens; het kan bijvoorbeeld een menselijke fout betreffen of een onjuiste registratie van een e-mailadres", reageert Dekker.

Die voegt toe dat bij de overheid wordt geïnvesteerd in het verhogen van de beveiliging van informatie en dus ook in de beveiliging van persoonsgegevens. Het gaat dan om de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), waarbij onder andere aandacht is voor het verhogen van het beveiligingsbewustzijn van medewerkers.