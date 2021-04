17-jarigen stelen via phishing 11.000 euro van zeventig slachtoffers

Twee 17-jarige jongens uit Zwolle hebben door middel van phishing naar schatting 11.000 euro van zeventig slachtoffers gestolen. Het duo maakte de slachtoffers op Marktplaats. Via 250 Marktplaats-accounts en 950 advertenties werden allerlei goederen op het platform aangeboden. Slachtoffers die interesse hadden werd gevraagd om de communicatie via WhatsApp voort te zetten, buiten het berichtensysteem van Marktplaats om.

De verdachten lieten slachtoffers weten dat ze eerder eens waren opgelicht en vroegen slachtoffers om een paar cent via een betaalverzoek over te maken. Dit als extra controle van de koper. De link voor het betaalverzoek wees echter naar een phishingsite. Met de gegevens die slachtoffers daar invulden konden de verdachten geld van de rekening overmaken.

Bij één van de slachtoffers werden zelfs betaalde rekeningen gestorneerd, zodat er meer geld van de rekening kon worden gehaald. In sommige gevallen maakten de tieners ook gebruik van katvangers. Het onderzoek van de politie leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de Zwolse jongens in januari van dit jaar. Tijdens een doorzoeking van de woningen worden allerlei apparaten in beslag genomen, waaronder telefoons. "Die telefoons vertellen ons alles", aldus de politie.

Met de informatie op de telefoons komen rechercheurs uiteindelijk uit bij zeventig slachtoffers en een geschat schadebedrag van 11.000 euro. De twee verdachten werden elk veroordeeld tot driehonderd dagen jeugddetentie, waarvan respectievelijk 162 en 117 dagen voorwaardelijk. Daarnaast werd er een taakstraf van respectievelijk veertig en tachtig uur opgelegd en moet het duo slachtoffers terugbetalen.