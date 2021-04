NCSC mag dreigingsinformatie met Connect2Trust gaan delen

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) mag voortaan informatie over aanvallen, dreigingen en kwetsbaarheden met Stichting Connect2Trust delen, die de informatie weer kan doorspelen aan leden. Connect2Trust is namelijk door het NCSC en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) benoemd als schakelorganisatie (OKTT) binnen het Landelijk Dekkend Stelsel.

Onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) heeft het NCSC als primaire taak om vitale aanbieders en Rijksoverheidsorganisaties in het geval van dreigingen en incidenten met betrekking tot hun netwerk- en informatiesystemen te informeren, adviseren en indien nodig bij te staan. Om ook andere organisaties te kunnen bedienen die hier niet onder vallen is in 2018 begonnen met een Landelijk Dekkend Stelsel (LDS).

Binnen het LDS kunnen publieke en private partijen, zoals CERTs, sectorale en regionale samenwerkingsverbanden, het NCSC en het Digital Trust Center (DTC), informatie en kennis over dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden uitwisselen. "Waardoor een aanzienlijk deel van Nederland efficiënt geïnformeerd kan worden en maatregelen kan treffen indien nodig", zo stelt het NCSC, dat binnen het Landelijk Dekkend Stelsel als centraal informatieknooppunt fungeert.

Connect2Trust biedt een platform waarop deelnemende partijen kennis, informatie en ervaringen over cybersecurity met elkaar kunnen delen. "De toevoeging van Connect2Trust aan het landelijk dekkend stelsel is daarom gunstig voor de digitale weerbaarheid van Nederland in het geheel", aldus het NCSC. De Belastingdienst, Centric, CoolBlue, Heineken, KLM, Lumileds, PostNL, Rijk Zwaan, Unit4, Nimble, Cybery, DIVD, Canon en de Politie zijn lid van de stichting.