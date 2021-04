Privégegevens 533 miljoen Facebookgebruikers gelekt op internet

Op internet zijn de privégegevens van 533 miljoen Facebookgebruikers gelekt, waaronder meer dan 5,4 miljoen Nederlanders en 3,1 miljoen Belgen, zo meldt beveiligingsonderzoeker Alon Gal van securitybedrijf Hudson Rock op Twitter. Het gaat om Facebook ID, volledige naam, telefoonnummer, geslacht, locatie, vorige locatie, geboortedatum, in sommige gevallen e-mailadres, relatiestatus en andere informatie.

"Kwaadwillenden zullen de informatie zeker voor social engineering, scams, hacking en marketing gebruiken", aldus Gal. Facebook laat in een reactie weten dat het om oude gegevens gaat die in 2019 zijn gestolen. Het onderliggende probleem waardoor de datadiefstal mogelijk was is in augustus van dat jaar verholpen. Om wat voor kwetsbaarheid het gaat laat Facebook niet weten.

Axios meldt dat Facebook destijds een functie uitschakelde waardoor het mogelijk was om meerdere telefoonnummers in te voeren en via een algoritme te kijken welk nummer bij een specifieke gebruiker hoorde. De gestolen data werd eerder dit jaar nog te koop aangeboden, maar is nu gratis op een forum beschikbaar gemaakt.