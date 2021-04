2,5 miljoen gelekte e-mailadressen Facebookgebruikers toegevoegd aan HIBP

Meer dan 2,5 miljoen e-mailadressen van Facebookgebruikers die bij het bedrijf werden gestolen en gepubliceerd op internet zijn toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. De gestolen e-mailadressen zijn onderdeel van een dataset die de gegevens van 533 miljoen Facebookgebruikers bevat. Deze data is volgens Facebook in 2019 gestolen door middel van een kwetsbaarheid die in augustus van dat jaar werd verholpen.

De gegevens werden eerder dit jaar al te koop aangeboden op internet, maar verschenen vorige week op een forum waar ze konden worden gedownload. Het gaat onder andere om geboortedatum, werkgever, geslacht, geografische locatie, namen, telefoonnummers en relatiestatus. Van 2,5 miljoen gebruikers staat ook hun e-mailadres in de dataset.

De e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan Have I Been Pwned (HIBP), meldt beveiligingsonderzoeker Troy Hunt, de man achter de datalekzoekmachine. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen. Van de gelekte e-mailadressen was 65 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.