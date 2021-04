Apple: alle iOS-apps moeten straks toestemming vragen om gebruikers te volgen

Met de lancering van iOS 14.5, iPadOS 14.5 en tvOS 14.5 moeten alle apps voor deze platformen straks verplicht toestemming aan gebruikers vragen om hen te volgen of om toegang te krijgen tot de advertising identifier. Wanneer gebruikers geen toestemming geven mogen apps hen niet volgen en zal de advertising identifier uit allemaal nullen bestaan. Gebruikers kunnen de gegeven toestemming ook elk moment weer intrekken.

Oorspronkelijk was Apple van plan om AppTrackingTransparency, waarmee de trackingbescherming wordt geregeld, eind vorig jaar uit te rollen, maar besloot daar vanaf te zien om appbouwers meer tijd te geven om zich voor te bereiden. Apple waarschuwt ontwikkelaars nu dat alle apps met de aankomende versies van iOS, iPadOS en tvOS van AppTrackingTransparency gebruik moeten maken. Elke iPhone beschikt over een uniek ID, de identifier for advertisers of IDFA. Adverteerders kunnen gebruikers via dit ID binnen apps volgen. AppTrackingTransparency zorgt ervoor dat de IDFA in feite wordt uitgeschakeld, tenzij gebruikers toestaan om gevolgd te worden.

Tevens stelt Apple dat wanneer ontwikkelaars hun app ter controle aanbieden, elke andere vorm van tracking, bijvoorbeeld via naam of e-mailadres, moet staan vermeld in de privacy-informatiesectie van de App Store. Deze vorm van tracking is ook alleen toegestaan wanneer er via AppTrackingTransparency toestemming van de gebruiker is verkregen. Verder moet de ontwikkelaar in de systeemprompt uitleggen waarom de app de gebruiker wil volgen. Ook deze verplichting geldt vanaf de lancering van iOS 14.5, iPadOS 14.5 en tvOS 14.5 voor alle apps.