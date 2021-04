EFF laat Chrome-gebruikers zien of ze deelnemen aan FLoC-experiment

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF heeft een website gelanceerd waarop Chrome-gebruikers kunnen zien of ze deelnemen aan het recent gestarte FLoC-experiment van Google, waarmee het techbedrijf een nieuwe trackingtechnologie test. Volgens de EFF is FLoC een verschrikkelijk idee en moet Google hiermee stoppen en de technologie uit de browser verwijderen.

Bij Federated Learning of Cohorts (FLoC) worden gebruikers op basis van hun browsegedrag in zogeheten cohorten geplaatst. Vervolgens kunnen adverteerders aan gebruikers binnen een bepaald cohort advertenties tonen. Google Chrome kijkt naar alle websites die de gebruiker bezoekt en deelt de gebruiker op basis hiervan in een cohort. Het cohort wordt met websites en adverteerders gedeeld, zodat die op basis van het cohort gericht kunnen adverteren.

Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF zullen deze cohort-id's veel nieuwe informatie prijsgeven wat handig is voor fingerprinters die aan de hand van allerlei informatie een fingerprint van gebruikers maken om hen vervolgens op het web te volgen. Daarnaast doen Chrome-gebruikers uit Australië, Brazilië, Canada, Indonesië, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen en de Verenigde Staten standaard aan de proef mee, tenzij ze zelf het accepteren van third-party cookies in de browser hebben uitgeschakeld.

De proef vindt plaats onder 0,5 procent van de Chrome-gebruikers in de eerder genoemde landen. Het Google-team achter FLoC heeft echter gevraagd om hier 5 procent van te maken, zodat advertentiebedrijven hun modellen beter met de nieuwe data kunnen trainen.

Google heeft FLoC bedacht zodat het mogelijk blijft om zonder cookies gerichte advertenties te tonen. Het aantal mensen in een cohort is echter klein genoeg zodat adverteerders zeer gericht kunnen blijven adverteren, zo laat de EFF weten. Google stelt dat het browsegedrag lokaal op het systeem van de gebruiker blijft en alleen het cohort-id wordt gedeeld, waardoor de privacy van de gebruiker beter zou zijn beschermd. "We verwerpen het idee dat "omdat het op je apparaat staat is het privé." Als de data wordt gebruikt om iets over jou af te leiden, wie je bent en hoe je kunt worden benaderd, en dat wordt gedeeld met andere websites en adverteerders, is het helemaal niet privé", aldus de EFF.

De burgerrechtenbeweging vindt dat Google door middel van FLoC de status quo van surveillancekapitalisme in stand houdt, met een zweem van gebruikerskeuze. Google claimt ook dat FLoC gebruikers in staat stelt om bij het bezoeken van websites anoniem te blijven, maar voor zover bekend is dat niet waar, aldus de EFF. Ook hekelt de burgerrechtenbeweging het feit dat gebruikers niet goed worden ingelicht en FLoC standaard staat ingeschakeld.

"Dit is niet het zoveelste Chrome-experiment. Dit is een fundamentele aanpassing aan de browser en hoe mensen worden misbruikt voor hun data. Het feit dat Google na alle kritiek en zorgen ervoor heeft gekozen om de waarschuwingen te negeren zegt genoeg waar het bedrijf met betrekking tot onze privacy staat", besluit de EFF. Via de nu gelanceerde website Am I FLoCed laat de EFF aan Chrome-gebruikers zien of FLoC voor hun browser staat ingeschakeld.