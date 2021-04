Amerikaanse staat start proef met rijbewijs en id-kaart op smartphone

De Amerikaanse staat Utah is een proef gestart waarbij het rijbewijs en identiteitsbewijs van burgers op hun smartphone wordt opgeslagen. Op deze manier gaat de identiteit van de burger uit de portemonnee naar de smartphone wat de privacy ten goede komt, zo laat de staat via de eigen website weten.

Via het mobiele rijbewijs en identiteitskaart krijgen burgers meer controle over welke data ze met bedrijven willen delen dan wanneer ze een fysieke kaart overhandigen, aldus de aankondiging. Het mobiele rijbewijs of id-kaart wordt in een app opgeslagen en is op contactloze wijze uit te lezen. Met de proef wordt gekeken hoe de app werkt in echte scenario's, zoals bankieren, reizen, verkeerscontroles en transacties bij restaurants en drankwinkels waarbij er een leeftijdsverificatie plaatsvindt.

Deze bedrijven hebben een lezer die de informatie uit de app kan uitlezen en controleren. Op dit moment vindt de controle via NFC en qr-codes plaats, maar later zal dit ook via Bluetooth kunnen. De gebruiker kan echter bepalen welke informatie hij hierbij wil delen. In het geval van een leeftijdscontrole hoeft alleen de pasfoto te worden gedeeld en het feit dat de houder ouder dan 18 jaar is. Volgens de staat biedt dit meer privacy dan wanneer een fysiek rijbewijs of identiteitsbewijs wordt overhandigd en alle informatie zichtbaar is. Om de app te gebruiken moet een pincode worden opgegeven of vindt biometrische authenticatie plaats.

De eerste test wordt nu met honderd geselecteerde deelnemers gehouden. Later dit jaar zal het aantal naar tienduizend deelnemers worden uitgebreid. Afhankelijk van de resultaten van de proef zal het mobiele rijbewijs en id-bewijs in de gehele staat worden uitgerold. Inwoners van Utah houden echter de mogelijkheid om een fysiek rijbewijs of identiteitsbewijs aan te vragen.