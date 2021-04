Brave: nieuwe trackingmethode in Chrome schaadt privacy gebruikers

De nieuwe trackingtechnologie die Google aan Chrome heeft toegevoegd schaadt de privacy van gebruikers, maakt het eenvoudiger om mensen te volgen en geeft een verkeerde voorstelling van wat privacy inhoudt en waarom het belangrijk is, zo stelt browserontwikkelaar Brave, die de technologie in de eigen browser en op de eigen websites heeft uitgeschakeld.

Federated Learning of Cohorts (FLoC) is een nieuwe trackingmethode van Google waarbij Chrome-gebruikers op basis van hun browsegedrag in zogeheten cohorten worden geplaatst. Vervolgens kunnen adverteerders aan gebruikers binnen een bepaald cohort advertenties tonen. Google Chrome kijkt naar alle websites die de gebruiker bezoekt en deelt de gebruiker op basis hiervan in een cohort. Het cohort wordt met websites en adverteerders gedeeld, zodat die op basis van het cohort gericht kunnen adverteren.

Onlangs heeft Google FLoC bij miljoenen gebruikers zonder hun toestemming of medeweten ingeschakeld. Volgens Brendan Eich, ceo van Brave, is FLoC een stap in de verkeerde richting. "Het ergste van FLoC is dat het de privacy van gebruikers echt schaadt, onder het mom van privacyvriendelijk te zijn." Google presenteert FLoC als een alternatief voor trackingcookies dat gericht adverteren mogelijk maakt op een privacyvriendelijkere manier.

Volgens Eich is dit onzin en is FLoC "by design" ontworpen om de privacy van gebruikers te schaden. Zo deelt FLoC informatie over het browsegedrag van de gebruiker met websites en adverteerders, die anders geen toegang tot deze informatie zouden hebben. "FLoC vertelt websites over jouw browsegeschiedenis op een nieuwe manier die browsers op dit moment nog niet toepassen", merkt Eich op.

De Brave-ceo benadrukt dat privacy meer is dan de afwezigheid van het volgen van gebruikers over meerdere websites en er eigenlijk rekening moet worden gehouden met het idee van "vertel anderen niets over wat je van me weet zonder mijn toestemming". Iets waar Google in het geval van FLoC geen rekening mee houdt. FLoC maakt het daarnaast eenvoudiger voor websites en trackers om mensen op basis van de doorgegeven cohorten over het web te volgen.

Eich hekelt ook de manier waarop Google met gevoelige categorieën omgaat, zoals medische klachten, politieke partijen en seksuele geaardheid. Om te bepalen of een FLoC-cohort gevoelig is moet Google eerst informatie over dit cohort verzamelen. Daarnaast noemt de Brave-ceo het idee van Google om een wereldwijde lijst met "gevoelige categorieën" op te stellen onlogisch en immoreel.

Zowel websites als gebruikers doen standaard aan FLoC mee. "We vermoeden dat Google FLoC opt-out heeft gemaakt voor gebruikers en websites omdat Google weet dat een opt-in privacyschendend systeem nooit de schaal zou bereiken die het interessant voor adverteerders maakt om te gebruiken", gaat Eich verder. Hij roept dan ook alle websites op om FLoC uit te schakelen.

Afsluitend stelt de Brave-ceo dat het web dringend behoefte heeft aan een radicale aanpassing waar de gebruiker bij elke nieuwe feature centraal wordt gesteld. "In plaats daarvan kijken FLoC en de "Privacy Sandbox" alleen hoe het voor adverteerders kan werken op een manier die gebruikers tolereren of niet opmerken", besluit Eich.