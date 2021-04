Afname van skimming bij geldautomaten maar toename blackbox-aanvallen

Het aantal aanvallen tegen geldautomaten in Europa, waaronder skimming, is vorig jaar sterk afgenomen, maar banken zagen het aantal blackbox-aanvallen juist toenemen. Dat meldt de European Association for Secure Transactions (EAST) in het vandaag verschenen jaaroverzicht over 2020.

De cijfers waar EAST zich op baseert zijn afkomstig van banken uit 21 Europese landen, waaronder ook Nederland. Naar schatting staan in deze landen ruim 334.000 geldautomaten opgesteld. Het totale aantal gerapporteerde fraude-aanvallen nam vorig jaar af met 64 procent, van 18.200 in 2019 naar 6500 in 2020. Het aantal gemelde gevallen van skimming kende zelfs een laagterecord. In 2019 werden nog bijna 1500 skimming-aanvallen gemeld, tegenover 656 incidenten in 2020.

De procentueel grootste daling was zichtbaar bij "transaction reversal" fraude. Hierbij wordt de geldautomaat op zo'n manier gemanipuleerd dat die denkt dat er bij een geldopname geen geld is opgenomen. Het uit de machine gehaalde bedrag wordt zodoende niet van de rekening afgeschreven. In 2019 kwam dit meer dan 9000 keer voor. Vorig jaar was dit met 97 procent gedaald, naar slechts 250 incidenten.

Er was echter één categorie die een sterke stijging kende, en dat waren de blackbox-aanvallen tegen geldautomaten. Bij blackbox-aanvallen wordt hiervoor een extern apparaat op de geldautomaat aangesloten en geven criminelen vervolgens instructies waarmee de inhoud van de geldcassettes wordt geleegd. Het aantal gerapporteerde blackbox-aanvallen nam vorig jaar fors toe. Ging het volgens de cijfers van EAST in 2019 nog om 140 van dergelijke aanvallen, vorig jaar waren het er 202 met een totaal schadebedrag van 1,24 miljoen euro. Ondanks de toename stelt EAST dat de meeste blackbox-aanvallen niet succesvol zijn.