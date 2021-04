FBI verwijdert webshells van honderden besmette Exchange-servers in VS

De FBI heeft honderden besmette Microsoft Exchange-servers in de Verenigde Staten opgeschoond door aanwezige webshells op afstand te verwijderen, zonder dat beheerders van tevoren om toestemming is gevraagd, zo laat het Amerikaanse ministerie van Justitie weten. De autoriteiten hopen zo misbruik van de kwetsbare servers te voorkomen. De Exchange-servers zijn gecompromitteerd via verschillende kwetsbaarheden waarvoor Microsoft op 2 maart noodpatches uitbracht.

Die beveiligingslekken werden echter al voor het uitkomen van de updates misbruikt. Aanvallers gebruikten de kwetsbaarheden voor het installeren van webshells. Een webshell is een script dat aanvallers op servers plaatsen om toegang te behouden en op afstand code en commando's uit te voeren. Zo zijn de webshells onder andere gebruikt voor de installatie van ransomware op de gecompromitteerde servers en het stelen van gegevens.

Ook na het uitkomen van de beveiligingsupdates bleven aanvallers de kwetsbaarheden gebruiken om ongepatchte Exchange-servers met webshells te infecteren. "Veel eigenaren van besmette systemen hebben de webshells van duizenden servers verwijderd. Anderen zijn hier niet in geslaagd en honderden van dergelijke webshells zijn nog steeds actief", aldus het ministerie. De FBI vroeg een Amerikaanse rechter om toestemming om deze webshells van Exchange-servers in de VS te verwijderen.

Het gaat dan specifiek om de webshells van een groep die in een vroeg stadium van de Exchange-kwetsbaarheden misbruik maakte om toegang tot netwerken van Amerikaanse organisaties te krijgen, zo laat het ministerie verder weten. Deze webshells waren elk voorzien van een unieke pad- en bestandsnaam, waardoor het mogelijk lastiger was voor de servereigenaren om die te vinden en verwijderen.

De FBI is van plan om alle eigenaren en beheerders van de servers waar het de webshells van heeft verwijderd te informeren. In het geval contactgegevens openbaar zijn zal de Amerikaanse opsporingsdienst een e-mail sturen. In het geval de contactgegevens niet bekend zijn, zal de FBI de provider van de betreffende eigenaar informeren, die vervolgens weer de besmette en opgeschoonde klant kan waarschuwen.

Het ministerie voegt toe dat hoewel de webshells succesvol zijn verwijderd, de onderliggende kwetsbaarheden in de Exchange-server niet zijn gepatcht. Ook kan het zijn dat andere malware nog steeds op het systeem aanwezig is. Organisaties wordt dan ook gewezen op eerder advies van Microsoft om servers op malware te controleren.