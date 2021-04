Ministerie van Justitie en Veiligheid laat nieuwe NL-Alert-app ontwikkelen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat een nieuwe NL-Alert-app ontwikkelen bedoeld voor mensen die zich in de grensgebieden bevinden en mensen met een communicatieve beperking. De oude app werd wegens verschillende kwetsbaarheden vorig jaar al uit de appstores verwijderd.

De oude NL-Alert-app stond los van de NL-Alerts die via cell broadcast worden verstuurd en kon in het geval van ernstige incidenten pushberichten naar gebruikers sturen. Daarnaast bood de app de mogelijkheid om ook NL-Alerts voor bepaalde voorkeurslocaties in te stellen en toonde het een overzicht van de NL-Alerts van de afgelopen zeven dagen.

In de app was ook te lezen hoe gebruikers zich kunnen voorbereiden op noodsituaties en calamiteiten zoals griepepidemieën, stralingsincidenten en grote branden. De app was dan ook vooral bedoeld als aanvulling op de standaard berichtgeving via de NL-Alertmeldingen op de telefoon.

Nieuwe app

Gisteren meldde demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer dat er een nieuwe app zal worden ontwikkeld. Volgens de minister waren gebruikers positief over de app en voorziet die in een grote behoefte. "Gezien de geconstateerde behoefte heb ik besloten om opnieuw een voorziening te gaan ontwikkelen."

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) laat vandaag weten dat de nieuwe NL-Alert-app speciaal wordt ontwikkeld voor mensen met een communicatieve beperking, zodat zij de inhoud van een NL-Alert beter kunnen begrijpen. Ook is de app bedoeld voor mensen die zich in de grensgebieden bevinden waardoor hun mobiele telefoon mogelijk contact maakt met een Duitse of Belgische zendmast en daardoor niet via de gewone weg NL-Alerts ontvangt.

"Het ministerie ziet er op toe dat bij de ontwikkeling van de nieuwe NL-Alert app de juiste expertise wordt betrokken en een strikte projectmatige aanpak wordt toegepast met ervaren ict-projectleiders. De nieuwe app wordt pas beschikbaar voor het publiek als een zorgvuldige (externe) doorlichting op onder andere privacy-eisen en informatiebeveiliging heeft plaatsgevonden", aldus de NCTV.

Grapperhaus meldde al dat de medewerkers die bij de ontwikkeling van de oude NL-Alert-app betrokken waren weinig ervaring hadden met projectmanagement en inkooptrajecten en ook inhoudelijke technische kennis misten die noodzakelijk is voor dit soort ontwikkeltrajecten. Verder worden alle gebruikers die de oude NL-Alert-app op hun toestel hebben staan nogmaals opgeroepen om die te verwijderen. Wanneer de nieuwe app beschikbaar is, is nog onbekend.