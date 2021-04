Smartschool: toename van ddos-aanvallen op schoolmodems door leerlingen

Er is een toename van het aantal ddos-aanvallen op de modems van scholen en die worden uitgevoerd door leerlingen, zo stelt digitaal schoolplatform Smartschool. Het bedrijf roept beleidsmakers op om een beter wettelijk kader te creëren zodat bijkomende maatregelen kunnen genomen worden.

Het Belgische Smartschool biedt een volledig digitaal platform voor het basis- en voortgezet onderwijs, zoals een elektronische leeromgeving, leerlingvolgsysteem en communicatiemodules. De afgelopen maanden ontving Smartschool naar eigen zeggen steeds vaker meldingen van scholen over ddos-aanvallen gericht tegen de modem van de school, waardoor de digitale lesomgeving onbereikbaar was.

"Uit onze vaststellingen blijkt dat dit fenomeen aan een grote opmars bezig is in de secundaire scholen", zo laat het bedrijf weten. Meerdere scholen lieten weten dat de aanvallen het werk van leerlingen waren. Iets wat ook Smartschool bevestigt. "We herkennen een duidelijk patroon in de tijdstippen van de aanvallen. Deze vallen gelijk met de lesuren en schooldagen. Met het heropenen van de scholen zagen we de voorbije weken een verschuiving van de aanvallen van Smartschool naar de schoolmodems."

Het platform zelf kreeg in de week voor de voorjaarsvakantie met 42 ddos-aanvallen te maken. "Door gespecialiseerde beveiliging hebben we de impact op de werking van Smartschool kunnen beperken. De internetverbindingen van de scholen hebben deze beveiliging vaak niet en zijn hierdoor extra kwetsbaar voor ddos-aanvallen", aldus het bedrijf.

Volgens Smartschool moet er een beter wettelijk kader komen om de ddos-diensten die voor deze aanvallen worden gebruikt te blokkeren. "Dat zou zeker een deel van de oplossing kunnen zijn", stelt het bedrijf. "We moeten dit probleem samen aanpakken en onze jongeren ook digitaal opvoeden. In een samenleving die in snel tempo digitaliseert is dat essentieel."

Eind maart meldde de Leeuwarder Courant dat leerlingen van CSG Comenius Mariënburg ddos-aanvallen op hun eigen school hadden uitgevoerd, wat voor problemen met de internetverbinding en systemen zorgde. Met name de online lessen hadden hier last van, waarop werd besloten de hybride lessen niet te streamen. Twee leerlingen die achter de aanvallen zouden zitten zijn voorlopig geschorst, liet Omrop Fryslan weten. De school wil de kosten van het inhuren van ict'ers voor het verhelpen van de problemen op de leerlingen verhalen.