Ierse privacytoezichthouder onderzoekt groot datalek bij Facebook

De Ierse privacytoezichthouder is een onderzoek gestart naar het grote datalek bij Facebook waardoor de persoonsgegevens van 533 miljoen gebruikers op straat kwamen te liggen. Dat meldt de Data Protection Commission (DPC) op de eigen website. De toezichthouder is het onderzoek uit eigen beweging gestart nadat de media berichtte over de dataset van 533 miljoen gebruikers die op internet werd aangeboden.

De DPC heeft inmiddels over het datalek contact met Facebook gehad en meerdere vragen gesteld met betrekking tot het naleven van de AVG door Facebook. Daarop kwam het techbedrijf met een reactie. Aan de hand van de door Facebook gegeven antwoorden stelt de DPC dat Facebook mogelijk één of meerdere onderdelen van de AVG heeft overtreden of nog altijd overtreedt.

De Ierse privacytoezichthouder gaat nu onderzoeken of Facebook zich bij het verwerken van persoonlijke data via de verschillende diensten die het aanbiedt wel aan de verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke heeft gehouden of dat er andere onderdelen van de AVG met betrekking hiertoe zijn overtreden. Eerder liet Facebook al weten dat het de 533 miljoen slachtoffers van het datalek niet gaat waarschuwen. Ook besloot het bedrijf de DPC niet proactief over de situatie te informeren.