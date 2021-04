Hoogleraar: corona maakt gemis landelijk elektronisch patiëntendossier duidelijk

Het coronavirus confronteert zorgpersoneel en ziekenhuizen met het ontbreken van een landelijk elektronisch patiëntendossier, omdat informatie van overgeplaatste coronapatiënten niet direct is in te zien, zo stelt Frank Bosch, internist-intensivist in ziekenhuis Rijnstate en hoogleraar acute interne geneeskunde tegenover EenVandaag.

Meer dan drieduizend coronapatiënten zijn sinds september vorig jaar naar een andere zorgregio overgeplaatst. Patiëntgegevens zijn echter niet meteen voor het behandelende ziekenhuis inzichtelijk, waardoor informatie wordt uitgeprint, gefaxt of op dvd wordt gebrand. "Als hoogopgeleide professional ben je dus bezig om gegevens over te typen, terwijl je die tijd liever aan de patiënt besteedt", laat Bosch weten.

Hij schat dat de zorg wekelijks honderdduizenden euro's kwijt is aan hoogopgeleid personeel dat medische gegevens in systemen aan het invoeren is. Soms kan het wel een uur duren voordat alle gegevens goed zijn overgenomen, aldus de hoogleraar. Daarnaast is er een risico op fouten waarschuwt hij.

Een situatie die met een landelijk elektronisch patiëntendossier voorkomen had kunnen worden. Het EPD werd echter in 2011 mede vanwege privacyrisico's door de Eerste Kamer getorpedeerd. "Dat is nog altijd te merken", merkt Bosch op "Corona confronteert ons nog eens extra met een al heel lang bestaand probleem: het ontbreken van een landelijk EPD."

Er is echter een wet in de maak die digitale gegevensuitwisseling in de zorg verplicht. Deze verplichte digitale gegevensuitwisseling moet ervoor zorgen dat patiënten straks minder vaak hun verhaal hoeven te vertellen, geen onnodige onderzoeken hoeven te ondergaan en er minder kans is op foute diagnoses of niet passende behandelingen, aldus het ministerie van Volksgezondheid toen het wetsvoorstel via Internetconsultatie.nl werd aangeboden.

"We willen met de wet regelen dat systemen met elkaar gaan praten, en dat mensen in dezelfde taal spreken. Zodat niet fysiotherapeut met bb bovenbeen bedoelt, en een arts bovenbuik", stelt demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg. "Maar dit heeft nog best wat voeten in de aarde." Het wetsvoorstel moet eerst nog langs de Ministerraad voordat het naar de Tweede Kamer kan. Wanneer dit zal zijn is nog onbekend.