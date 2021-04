Privacytoezichthouders bezorgd over doorgifte van persoonsdata aan het VK

De Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB maken zich zorgen over plannen van de Europese Commissie (EC) om de doorgifte van persoonsgegevens aan het Verenigd Koninkrijk weer toe te staan. Volgens de EC zijn persoonsgegevens in het VK voldoende beschermd en kunnen persoonsgegevens vanuit de Europese Unie weer aan het Verenigd Koninkrijk worden doorgegeven.

Doordat het VK uit de Europese Unie is gestapt is het niet meer gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn politie en justitie. Europese bedrijven mogen daarom niet zonder meer persoonsgegevens van Europese burgers doorgeven aan bedrijven in het VK. De Europese Commissie heeft nu twee adequaatheidsbesluiten voorgesteld om de doorgifte weer mogelijk te maken.

Volgens de Europese Commissie lijkt het stelsel van gegevensbescherming in het VK erg op het Europese systeem. "Dat is ook niet zo gek. De Brexit is immers nog maar een paar maanden een feit en het VK heeft zowel de AVG als de Richtlijn politie en justitie 'gekopieerd' in eigen wetgeving", zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Europese privacytoezichthouders maken zich toch zorgen. Vooral over de mogelijkheid dat persoonsgegevens straks via het VK naar andere landen worden doorgegeven, waar persoonsgegevens onvoldoende worden beschermd. Zoals de Verenigde Staten. De EDPB heeft de Europese Commissie dan ook om opheldering gevraagd en om dit in toekomst nauwgezet te monitoren.

De Europese Commissie moet de EDPB om advies over de adequaatheidsbesluiten vragen, maar is niet verplicht om de adviezen op te volgen. Voor 30 juni van dit jaar zal de EC beslissen of de adequaatheidsbesluiten worden aangenomen. De EDPB is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de AVG.