Spamhaus meldt toename van botnetservers in Nederland

Het aantal servers waarmee botnets worden aangestuurd is in het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen ten opzichte van het kwartaal daarvoor en met name in Nederland was er een sterke stijging, zo meldt antispamorgnanisatie Spamhaus in een nieuw kwartaaloverzicht.

De spambestrijder telde in het eerste kwartaal 1660 nieuwe botnet command en control-servers, tegenover 1337 servers in het vierde kwartaal van 2020. In het overzicht van de top 20 landen waar de meeste botnetservers staan steeg Nederland naar de tweede plek. Telde ons land in het vierde kwartaal nog 163 botnetservers, dat steeg in het eerste kwartaal van dit jaar naar 207. Een toename van 27 procent. De Verenigde Staten is nog altijd koploper met 338 servers.

Tijdens een internationale politie-operatie werd in januari van dit jaar het Emotet-botnet uitgeschakeld. Sindsdien is het botnet inactief en Spamhaus verwacht dat dit zo zal blijven. Emotet speelde een belangrijke rol in het cybercrimelandschape en werd als zeer gevaarlijk bestempeld. Zo was het verantwoordelijk voor allerlei grote ransomware-uitbraken. Het gat dat Emotet heeft achtergelaten wordt inmiddels door allerlei andere malware opgevuld, zoals IcedID, Dridex, Qakbot, en TrickBot.

Spamhaus haalt wederom in het kwartaaloverzicht uit naar domeinregistrar Namecheap. Dit bedrijf blijkt al geruime tijd de meestgebruikte registrar te zijn voor het registreren van door botnetservers gebruikte domeinnamen. "Wanneer zal dit veranderen? We hebben geen idee, maar gegeven de lange geschiedenis van abuse bij Namecheap verwachten we niet dat het snel zal zijn", aldus Spamhaus.