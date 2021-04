Notariskantoren kunnen door aanval op ict-leverancier geen akten passeren

Bijna honderd Nederlandse notariskantoren kunnen door een aanval op hun ict-leverancier geen akten passeren, zoals overdrachtsakten en hypotheekakten. Daarnaast hebben de kantoren door de aanval geen toegang tot de contactgegevens van hun klanten, waardoor het niet mogelijk is om hen over de situatie en afgezegde afspraak te informeren. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

De ict-dienstverlener in kwestie, die ook diensten aan notariskantoren verleent, werd vrijdagochtend getroffen door een aanval. Uit voorzorg hebben het bedrijf en een aantal notariële softwareleveranciers hun servers en databases afgesloten. "Dat betekent dat 96 notariskantoren op dit moment niet digitaal kunnen werken en slecht bereikbaar zijn", zo meldde de KNB afgelopen vrijdag.

Vandaag laat de beroepsorganisatie weten dat notariskantoren door de aanval geen akten kunnen passeren. Klanten die niet door hun notaris zijn benaderd en ook geen contact met hun notaris krijgen wordt aangeraden om de KNB te bellen of mailen. Informatie over de aard en omvang van de aanval is niet bekendgemaakt.