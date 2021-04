Agentschap Telecom start onderzoek naar veiligheidsmaatregelen KPN

Het Agentschap Telecom start een onderzoek naar de huidige maatregelen die KPN heeft genomen om het eigen netwerk te beschermen, zo heeft de toezichthouder bekendgemaakt. Aanleiding is berichtgeving in de Volkskrant op basis van een geheim intern rapport dat Huawei vanuit China ongeautoriseerde toegang had tot de kern van het mobiele netwerk van KPN waardoor het telefoongesprekken kon afluisteren en in strijd met de wet inzicht in de database met afgetapte telefoonnummers had.

In het onderzoek zal het Agentschap Telecom naar de huidige maatregelen bij KPN kijken in het licht van het rapport waarin de situatie met Huawei werd beschreven. "Telecomnetwerken behoren tot de vitale infrastructuur. De veiligheid en integriteit van telecomnetwerken zijn dan ook van het grootste belang voor onze maatschappij en onze economie. Een eerste update van het onderzoek wordt over ongeveer een maand verwacht", aldus de toezichthouder.

In een reactie op het rapport liet KPN via de eigen website weten dat geen enkele leverancier van het bedrijf ongeautoriseerde, ongecontroleerde en ongelimiteerde toegang tot de netwerken en systemen heeft, of is in staat om KPN-klanten af te luisteren of aftapinformatie in te zien. Huawei nam in een reactie afstand van de situatie zoals die door de Volkskrant werd geschetst en stelt dat medewerkers geen ongeautoriseerde toegang hebben gehad tot het netwerk en de data van KPN.