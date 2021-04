Inlogmiddel eHerkenning stopt per 1 juli met betrouwbaarheidsniveau EH1, wat inhoudt dat het niet meer mogelijk is om online diensten op dit niveau aan te bieden of in te loggen met dit betrouwbaarheidsniveau. Dat meldt Logius, de ict-dienstverlener van de overheid. Via eHerkenning kunnen ondernemers bij alle aangesloten organisaties inloggen en zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister regelen.

EHerkenning kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Bij niveau EH1 wordt er door middel van alleen een gebruikersnaam en wachtwoord ingelogd. Het is onder andere te gebruiken om in te loggen bij het ondernemersloket en ondernemersplatform, het opvragen van producten uit het Handelsregister, het aanvragen van subsidies via eLoket, het aanvragen van afvalcontainers en het melden van gebreken in de openbare ruimte.

Vanaf 1 juli zal het betrouwbaarheidsniveau worden stopgezet en is het niet meer te gebruiken. "Het stopzetten van betrouwbaarheidsniveau EH1 heeft als doel om online zaken te blijven regelen en privacygevoelige gegevens uit te wisselen op een betrouwbare manier die past bij deze tijd", zo laat Logius weten. Organisaties wordt nu aangeraden om te upgraden naar betrouwbaarheidsniveau EH3. Bij dit niveau wordt er ingelogd door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord, aangevuld met een sms-code, een pincode die via een token wordt verkregen of een app met qr-code.

"Steeds meer overheidsorganisaties bieden hun diensten aan op dit niveau. Nu al hebben o.a. de Belastingdienst en UWV gekozen voor EH3. De verwachting is dat de meeste dienstverleners die nu niveau EH1 vereisen ook zullen overstappen naar EH3 om te voldoen aan de wettelijke normen", zo laat de website van eHerkenning weten. EHerkenning op niveau EH3 is op termijn ook in Europa te gebruiken.