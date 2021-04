Facebook wil datalekken via scraping framen als industrieprobleem

Facebook wil datalekken die zijn ontstaan door middel van scraping framen als een industriebreed probleem, zo blijkt uit een interne communicatiemail die onbedoeld naar het Belgische Data News werd gestuurd. Onlangs bleek dat de privégegevens van 533 miljoen Facebookgebruikers op straat waren beland. De gegevens waren volgens Facebook verzameld door middel van scraping, waarbij er misbruik was gemaakt van een feature van het platform.

Data News vroeg Facebook eerder deze maand om meer informatie over het datalek en ontving van een communicatieverantwoordelijke bij Facebook een interne e-mail die was gericht aan de pr-medewerkers van het bedrijf in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Daarin staat dat Facebook geen verdere verklaringen over het datalek gaat geven, omdat het verwacht dat de persaandacht voor het incident zal afnemen.

Daarnaast stelt het Amerikaanse techbedrijf dat het meer scraping-incidenten verwacht en het belangrijk is om dit te framen als een industrieprobleem. Om dit te realiseren wil Facebook de komende weken meer vertellen wat het doet om scraping tegen te gaan. Het is de bedoeling van Facebook dat het publiek het idee krijgt dat scraping een algemeen voorkomend probleem is en kritiek op het techbedrijf omdat het niet transparant is over bepaalde incidenten wordt voorkomen.

De Ierse privacytoezichthouder is inmiddels een onderzoek gestart naar het grote datalek bij Facebook en zal kijken of het techbedrijf zich bij het verwerken van persoonlijke data via de verschillende diensten die het aanbiedt wel aan de verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke heeft gehouden of dat er andere onderdelen van de AVG met betrekking hiertoe zijn overtreden.