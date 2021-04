Pulse Secure waarschuwt voor actief aangevallen zerodaylek in vpn-software

Pulse Secure waarschuwt voor een zeer kritiek en actief aangevallen zerodaylek in de vpn-software van het bedrijf waardoor aanvallers op afstand kwetsbare vpn-servers kunnen overnemen. Een beveiligingsupdate is nog niet voorhanden en volgens Pulse Secure vormt het beveiligingslek een zeer groot risico voor organisaties. De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2021-22893, scoort op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de impact een maximale score van 10.

Onlangs ontdekte Pulse Secure dat bij een "beperkt aantal klanten" de Pulse Connect Secure (PCS) vpn-server was gecompromitteerd. Bij het grootste deel van de aanvallen waren drie bekende kwetsbaarheden gebruikt, namelijk CVE-2019-11510, CVE-2020-8243 en CVE-2020-8260. Voor deze beveiligingslekken zijn al beveiligingsupdates beschikbaar.

De aanvallers maakten echter ook gebruik van een onbekende kwetsbaarheid die nu als CVE-2021-22893 wordt aangeduid en het mogelijk maakt om op afstand en zonder authenticatie code op kwetsbare servers uit te voeren. Het beveiligingslek is volgens Pulse Secure tegen een "zeer beperkt aantal klanten" ingezet. Er wordt nu aan een beveiligingsupdate gewerkt die begin mei moet klaar zijn. Tevens is er een workaround gepubliceerd en een tool waarmee klanten kunnen kijken of hun vpn-server is gecompromitteerd.

Securitybedrijf Mandiant heeft een blogpost over de aanvallen gepubliceerd. Via de kwetsbaarheid stelen de aanvallers inloggegevens van Pulse Secure vpn-servers, waardoor ze via legitieme accounts zich lateraal binnen aangevallen omgevingen kunnen bewegen. Om toegang tot de vpn-server te behouden maken de aanvallers gebruik van aangepaste Pulse Secure-bestanden en scripts op de vpn-server.

Organisaties die van de vpn-software gebruikmaken wordt opgeroepen om de tijdelijke mitigaties wanneer mogelijk door te voeren. Tevens wordt opgeroepen om de Pulse Secure Integrity Assurance tool te draaien. Wanneer blijkt dat de vpn-server gecompromitteerd is moet er contact met Pulse Secure worden opgenomen.