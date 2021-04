Ransomware versleutelde systemen ict-leverancier notariskantoren

De aanval waardoor bijna honderd Nederlandse notariskantoren de afgelopen dagen geen akten konden passeren was het gevolg van een ransomware-infectie bij hun ict-leverancier Managed IT. Volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is bij de aanval een belangrijk deel van de infrastructuur van Managed IT versleuteld geraakt. Hierdoor hadden de notariskantoren ook geen toegang meer tot contactgegevens van klanten, waardoor die niet over geannuleerde afspraken konden worden ingelicht.

"Een gespecialiseerd bedrijf heeft de sleutel weten te bemachtigen, waardoor de volledige controle over het platform weer terug is", laat de KNB verder weten. Hoe de aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt. Bij de aanval zijn geen bedrijfs- of klantgegevens van notariskantoren gestolen.

De afgelopen dagen zijn de systemen van Managed IT opgeschoond en is er aanvullende beveiligingssoftware geïnstalleerd, wordt er multifactorauthenticatie toegepast en vindt continue monitoring plaats. De ict-leverancier is gisteren gestart met het weer online brengen van notariskantoren. Het is de verwachting dat de meeste kantoren vandaag weer kunnen werken.

Door de aanval waren zij uit voorzorg tijdelijk afgesloten geweest van verschillende servers en databases. De KNB waarschuwde eerder nog dat klanten van de getroffen notariskantoren de rest van deze week te maken kunnen krijgen met vertragingen of uitstel van passeerafspraken. Managed IT heeft aangifte bij de politie gedaan.