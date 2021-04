Horeca moet gasten op terrassen weer om contactgegevens vragen

Horecagelegenheden waarvan de terrassen volgende week opengaan moeten gasten weer om hun contactgegevens vragen. Gasten mogen zelf beslissen of ze de gegevens verstrekken. De registratie is op vrijwillige basis. De verstrekte informatie kan worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.

Het kabinet kondigde gisterenavond aan dat de buitenterrassen volgende week woensdag van 12.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur open mogen. Er gelden wel enkele voorwaarden. Zo geldt er een verplichte reservering van zitplaatsen, die aan de deur mag worden gemaakt. Daarnaast moet er een gezondheidscheck plaatsvinden waarbij personeel vraagt of gasten klachten hebben en dient het personeel gasten te vragen om contactgegevens beschikbaar te stellen voor bron- en contactonderzoek. Dat schrijft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) en staat op de website van de Rijksoverheid.

Voordat de horeca dicht moest waren gelegenheden ook al verplicht om hun klanten om naam en contactgegevens te vragen. De maatregel werd op 10 augustus door het kabinet ingesteld. De eerste weken ontving de Autoriteit Persoonsgegevens tientallen klachten over de manier waarop restaurants en cafés de gegevens van hun gasten registreerden. Het ging bijvoorbeeld om contactlijsten die open en bloot in het restaurant lagen of die langer werden bewaard dan nodig is. De toezichthouder heeft deze horecaondernemers over de privacyregels geïnformeerd, aldus de AP in het jaaroverzicht (pdf).

"De geregistreerde naam en contactgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek door de GGD en op verzoek van de GGD. Dus niet voor marketingdoeleinden zoals een nieuwsbrief", zo liet Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vorig jaar weten naar aanleiding van de verplichting om contactgegevens te vragen.

Daarnaast wees de brancheorganisatie voor de horeca erop dat registratie vrijwillig is en geen gevolgen mag hebben als klanten hier niet aan willen meewerken. "Gasten laten hun naam en contactgegevens op vrijwillige basis registreren. Als gasten geen naam of contactgegevens willen achterlaten, dan mogen zij niet worden geweigerd."