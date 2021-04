Trend Micro waarschuwt voor actief aangevallen lek in beveiligingssoftware

Antivirusbedrijf Trend Micro waarschuwt klanten voor een actief aangevallen kwetsbaarheid in de beveiligingssoftware van de virusbestrijder. Het beveiligingslek CVE-2020-24557 bevindt zich in Trend Micro Apex One, Apex One as a Service en OfficeScan XG. Via de kwetsbaarheid kan een aanvaller bepaalde beveiligingsfeatures uitschakelen, bepaalde Windows-features uitschakelen of misbruiken of zijn rechten verhogen.

Een aanvaller moet wel toegang tot het systeem hebben om misbruik van de kwetsbaarheid te kunnen maken. Mogelijk is de kwetsbaarheid in de beveiligingssoftware gecombineerd met een ander beveiligingslek of is er via malware misbruik van gemaakt. Trend Micro kwam vorig jaar augustus met een beveiligingsupdate voor het beveiligingslek, maar maakte gisteren bekend dat de kwetsbaarheid actief wordt aangevallen. Klanten die de update nog niet hebben geïnstalleerd worden dan ook opgeroepen dit zo snel mogelijk te doen.

Ook het Computer Emergency Reponse Team van de Japanse overheid (JPCERT) heeft een waarschuwing voor het aangevallen lek gegeven. Het is niet de eerste keer dat Trend Micro Apex One en OfficeScan het doelwit van aanvallen zijn. Vorig jaar liet de virusbestrijder nog weten dat zerodaylekken in de beveiligingssoftware actief waren misbruikt, mogelijk bij Mitsubishi Electric.