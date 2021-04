Marktonderzoeker ClearVoice lekt back-up met data 15 miljoen gebruikers

Marktonderzoeker ClearVoice Surveys, dat gebruikers tegen betaling enquêtes laat invullen, heeft een online back-up met de privégegevens van zeker vijftien miljoen gebruikers gelekt. De data werd gestolen en wordt inmiddels op een forum aangeboden. Het gaat om geboortedata, e-mailadressen, geslacht, ip-adressen, namen, wachtwoorden, telefoonnummers en adresgegevens.

Dat laat beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned weten. Volgens Hunt bevat de dataset, die uit 2015 dateert, zeventien miljoen records met gegevens, waaronder vijftien miljoen e-mailadressen. Die zijn inmiddels aan Have I Been Pwned toegevoegd. Van de vijftien miljoen gestolen e-mailadressen was 79 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend. Details over hoe de databaseback-up gestolen kon worden zijn niet bekendgemaakt.