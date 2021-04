Apple verhelpt actief aangevallen zerodaylekken in iOS en macOS

Apple heeft beveiligingsupdates voor iOS en macOS uitgebracht waarmee twee actief aangevallen zerodaylekken worden verholpen. Het gaat om een kwetsbaarheid in WebKit Storage van iOS en macOS die het uitvoeren van willekeurige code mogelijk maakt en een beveiligingslek in macOS waardoor de Gatekeeper-beveiliging is te omzeilen.

Het beveiligingslek in WebKit Storage, aanwezig in iPadOS, iOS en macOS, kan ervoor zorgen dat een aanvaller willekeurige code op het systeem kan uitvoeren als er een kwaadaardige of malafide website wordt bezocht. Verdere details zijn niet gegeven, behalve dat het lek werd gevonden en gemeld door onderzoeker "yangkang" van securitybedrijf Qihoo 360. De onderzoeker laat op Twitter weten dat het verhaal rond de kwetsbaarheid nog een vervolg krijgt. Gebruikers van iOS en iPadOS wordt aangeraden om te updaten naar iPadOS en iOS 14.5.

Het tweede zerodaylek is aanwezig in macOS en maakt het mogelijk voor een malafide applicatie om de GateKeeper-controle te omzeilen. Apple heeft verschillende maatregelen aan macOS toegevoegd om het uitvoeren van kwaadaardige applicaties te voorkomen. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2021-30657, zorgt ervoor dat malware deze controles kan omzeilen. Het gaat onder andere om de controle op een digitale handtekening.

Daarnaast maakt het lek het ook mogelijk om de verplichte notarization te omzeilen. Alle software voor macOS 10.15 (Catalina) en nieuwer die van een Developer ID is voorzien moet een "notarizing" proces ondergaan. Via een geautomatiseerd systeem controleert Apple de software op kwaadaardige content en andere zaken. Dit moet gebruikers meer zekerheid over de software geven.

De kwetsbaarheid werd gebruikt door een variant van Shlayer-malware, die adware op systemen installeert. De malware verspreidt zich via zoekresultaten die naar malafide en gecompromitteerde websites wijzen. Zodra slachtoffers deze websites bezoeken krijgen ze een melding om een update voor Adobe Flash Player te installeren. Dit is echter de Shlayer-malware, meldt securitybedrijf Jamf in een analyse.

"Dit beveiligingslek kan voor een verkeerde classificatie van bepaalde applicaties zorgen en zorgt ervoor dat de policy engine belangrijke securitylogica overslaat, zoals het waarschuwen en blokkeren van onbetrouwbare applicaties", voegt beveiligingsonderzoeker Patrick Wardle toe. Apple heeft de kwetsbaarheid in macOS Big Sur 11.3 verholpen.