Microsoft Edge krijgt optie om alle domeinen standaard over https te laden

Een toekomstige versie van Microsoft Edge biedt gebruikers de optie om alle domeinen die ze bezoeken standaard over https te laden, wat gebruikers tegen man-in-the-middle-aanvallen moet beschermen. Dat laat Microsoft in een roadmap voor Edge weten.

Vanaf Edge 92, die gepland staat voor deweek van 22 juli, krijgen gebruikers de mogelijkheid om hun verbinding standaard via https in plaats van http te laten lopen voor domeinen die het veiligere protocol waarschijnlijk zullen ondersteunen. Hoe Microsoft zal bepalen of een domein ook via https bereikbaar is wordt nog niet duidelijk gemaakt.

Daarnaast kan de browser ook zo worden ingesteld dat https standaard voor alle domeinen wordt gebruikt. "Veiligere verbindingen beschermen klanten tegen man-in-the-middle-aanvallen", aldus Microsoft. Eerder namen ook Google en Mozilla soortgelijke stappen. Zo is https inmiddels het standaard protocol in de adresbalk van Chrome en biedt Firefox een "https-only mode" waarbij gebruikers kunnen instellen dat websites alleen via https worden bezocht.