Europees Parlement stemt voor invoering van coronapaspoort

Het Europees Parlement heeft vandaag voor de invoering van een coronapaspoort gestemd dat het voor houders eenvoudiger moet maken om binnen de EU te reizen. Het nieuwe "EU COVID-19 certificate", in plaats van het "Digital Green Certificate" dat de Europese Commissie voorstelde, mag maximaal twaalf maanden worden toegepast. Daarna moet het systeem worden afgebroken.

Het document, dat zowel in digitaal als papieren formaat beschikbaar komt, laat zien dat de houder is gevaccineerd, negatief getest of hersteld is van een coronabesmetting. Het coronapaspoort zal niet als een reisdocument fungeren maar moet ervoor zorgen dat houders niet met aanvullende reisbeperkingen te maken krijgen, zoals quarantaine of tests. Het voorstel voor de invoering van het coronpaspoort werd met 540 stemmen voor, 119 stemmen tegen en 31 onthoudingen aangenomen.

De Europese Commissie zal nu een gateway bouwen waardoor nationale coronapaspoorten binnen de hele EU zijn te verifiëren. De persoonlijke data van de houder gaat niet via deze gateway, alleen de informatie voor de verificatie van de digitale handtekening. Er komt dan ook geen centrale certificaatdatabase, liet EU-commissaris Didier Reynders voor Justitie eerder weten. De gateway moet in juni gereed zijn, meldt De Europese Commissie op Twitter.