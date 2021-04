RIVM corrigeert aantal geschatte vaccinaties wegens programmeerfout

Het RIVM heeft het aantal geschatte vaccinaties wegens een programmeerfout met 220.000 naar beneden moeten bijstellen en roept zorgverleners op om gegevens over gevaccineerden aan te leveren, aangezien de centrale vaccinatiedatabase op dit moment 30 procent van de vaccinatiegegevens mist. Om ervoor te zorgen dat vaccinatiedata ook wordt aangeleverd werkt het RIVM samen met het ministerie van Volksgezondheid aan een oplossing. Dat meldt het Rijksinstituut via de eigen website.

Vorige week liet het Outbreak Management Team (OMT) weten dat de centrale vaccinatiedatabase onvolledig is. Gegevens van Nederlanders die zich hebben laten vaccineren en hiervoor toestemming geven worden minimaal twintig jaar door het RIVM in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) bewaard. Van mensen die geen toestemming geven worden ook gegevens vastgelegd, maar gaat het uitsluitend om geanonimiseerde data.

De data in het CIMS is afkomstig van maar liefst 28 verschillende systemen. In het register worden oproep- en vaccinatiegegevens bijgehouden, zoals wie, wanneer, welk vaccin heeft gekregen. Via het systeem kunnen vaccinatiegraad en bijwerkingen worden gemonitord. De database is naar schatting nu voor zeventig procent compleet in vergelijking met het totaal aantal gezette vaccinaties.

Het RIVM laat vandaag weten dat nog niet alle uitvoerende partijen hun vaccinatiegegevens doorgeven aan het RIVM en CIMS. "Dit kan verschillende redenen hebben: men geeft geen toestemming tot delen van de gegevens, toestemming wordt niet gevraagd of organisaties hebben een achterstand in het aanleveren van de gegevens", aldus het Rijksinstituut.

Om toch in te kunnen schatten hoeveel mensen zijn gevaccineerd maakt het RIVM sinds 13 april gebruik van een nieuwe rekenmethode. Bij het programmeren van deze nieuwe rekenmethode is een fout gemaakt, waardoor het aantal gezette vaccinaties door huisartsen en instellingen vanaf 13 april is overschat met zo’n tien procent. Over het totaal aantal gezette prikken is dit vier procent. De fout is inmiddels hersteld en het RIVM heeft de code en rekenmethode door een externe partij laten controleren.

Om ervoor te zorgen dat de centrale vaccinatiedatabase zo volledig mogelijk is werken het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid nu aan een oplossing. Zo benadert het RIVM zoveel mogelijk instellingen met het verzoek om de ontbrekende data aan te leveren. Daarnaast worden vanuit het ministerie de koepelorganisaties benaderd om het aanleveren van de data te verbeteren.